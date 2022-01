Occupano casa disabitata a Pisa, bloccata coppia

Casa disabitata a Pisa, occupata da una 40enne pisana e da un 32enne di origini sarde. I due potrebbero essere denunciati dopo la segnalazione alla polizia di invasione di edificio. I due, volti noti alle forze dell'ordine, sono stati accompagnati in questura ieri mattina per invasione di edifici. I proprietari dell'edificio sono stati informati della possibilità di sporgere denuncia e della necessità di ripristinare le chiusure dell'edificio per evitare che quanto accaduto si ripeta.