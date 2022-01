Operazione antidroga in Umbria per i carabinieri aretini: sequestro da oltre un milione di euro

Intervento in trasferta per i carabinieri di Arezzo, le cui indagini avviate nel territorio aretino sullo spaccio di droga hanno portato ieri alla scoperta in Umbria di un deposito di stupefacenti.

In un garage di Foligno, infatti, i militari toscani e umbri hanno rinvenuto 17 chili di cocaina. L’uomo, di origine albanese, che aveva in gestione il garage è stato poi arrestato mentre un altro, sempre albanese, è stato denunciato. L’operazione ha portato anche al sequestro di 72mila euro. Cifra che impallidisce di fronte al valore della droga trovata dai militari, che avrebbe potuto fruttare oltre un milione e 300mila euro una volta immessa sulle piazze di spaccio.

L’operazione è partita quando i militari della Compagnia di Arezzo hanno tenuto d’occhio una serie di personaggi italiani e stranieri gravitanti nel mondo degli stupefacenti, che pur vivendo nell’Aretino, avevano frequenti contatti con soggetti non aretini per lo più residenti in altre regioni.

A Foligno, poi, dopo l’ispezione negativa di due abitazioni, i carabinieri hanno scoperto in un’autovettura di uno dei due indagati la presenza di un possibile nascondiglio per occultare beni di natura illecita. Tale scoperta, oltre ai 12.000 euro in contanti già trovati nell’abitazione, ha spinto i militari dell’Arma a porre molta cura nella perquisizione di un garage nella disponibilità dell’altro individuo. In effetti in alcuni sacchi riposti in uno scaffale del box è stato recuperato l’ingente quantitativo di stupefacente. Oltre i 17 chilogrammi di cocaina, nelle immediate vicinanze sono stati rinvenuti ulteriori 60.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, nonché materiale per il confezionamento della droga.