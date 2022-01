Pontedera omaggia i caduti di Nikolajewka

Si svolgerà sabato 29 Gennaio la commemorazione dei Caduti della battaglia di Nikolajewka. La cerimonia è organizzata dal Comune di Pontedera e dall'Associazione Alpini in ricordo dei 40mila soldati italiani che morirono nel Gennaio 1943 durante la ritirata dalla Russia.

Il programma prevede ( ore 10, cimitero comunale ) l'omaggio dell'Amministrazione Comunale, con la deposizione di un cuscino floreale, alla tomba di Cesare Bertelli, un alpino pontederese che fu partecipe di questo triste capitolo della seconda guerra mondiale. Bertelli, reduce della battaglia e scomparso nel 2016 all'età di 94 anni, è stato, per lungo tempo, una memoria storica di quanto accaduto e testimone del grande coraggio che ebbero i soldati italiani 79 anni fa.

La delegazione si sposterà poi in piazza Garibaldi, dove, alle 10,30, sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Subito dopo, alle 10,45, al vicino sottopasso ferroviario della Montagnola, avverrà la deposizione della corona di alloro alla Lapide che ricorda i Caduti della battaglia di Nikolajewka del 26 Gennaio 1943 con gli interventi delle Autorità e dell'Associazione Alpini.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa