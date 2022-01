Servizio Civile Universale, opportunità nelle Misericordie dell’Empolese Valdelsa Valdarno

Ci sono ancora alcune settimane per presentare la domanda di partecipazione al nuovo bando del Servizio Civile Universale che permetterà ai giovani tra i diciotto e i ventotto anni di trascorre un anno indimenticabile, facendo nuove esperienze e amicizie. Sono circa ottanta i posti offerti dalle Misericordie dell’Empolese Valdelsa Valdarno a cui è possibile candidarsi fino a giovedì 10 febbraio, alle ore 14.00.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, come sottolinea il loro Cooordinatore, Fabio Nacci: “Invito caldamente i ragazzi a candidarsi al Servizio Civile Universale nei posti che offriamo nelle nostre sedi territoriali. Chi entrerà a far parte della grande famiglia delle Misericordie trascorrerà un anno a servizio degli altri scegliendo di ‘esserci’. Fare del bene è l’azione più bella che ci sia, che dona tantissimo anche a chi la compie. Ce lo confermano i tanti giovani che ogni anno terminano il proprio anno di servizio civile portando a casa un’importante esperienza umana con grande soddisfazione”.

I progetti delle Misericordie a cui i ragazzi possono candidarsi sono “Soccorso e non solo”, in ambito socio-sanitario, e “S.I.R.E – Sistema Integrato Risposta all’Emergenza”, focalizzato sull’attività di Protezione Civile, con un posto disponibile alla Misericordia di Empoli. Entrambi sono consultabili sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it oppure contattando direttamente le rispettive Arciconfraternite.

In un periodo molto difficile, che ha avuto profonde ripercussioni sui ragazzi, il Servizio Civile Universale costituisce un’opportunità di crescita professionale in un ambiente giovane, vivace e dinamico, che caratterizza da sempre il mondo delle Misericordie. Nei dodici mesi di servizio i ragazzi potranno avvalersi di una formazione completa sulle aree di intervento e sulle attività che le Arciconfraternite portano avanti ogni giorno per fornire assistenza, aiuto e risposta alle necessità del territorio. L’esperienza del servizio civile richiede un impegno di 25 ore alla settimana, divise tra servizio, formazione e anche momenti di relazione sociale con i volontari delle associazioni, con un rimborso mensile di 444,30 euro.

I giovani saranno dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale per svolgere i servizi in completa sicurezza, accanto a professionisti che li guideranno quotidianamente e da cui potranno acquisire conoscenze e competenze utili anche per il loro futuro professionale.

La domanda di partecipazione al bando del Servizio Civile Universale deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Le sedi territoriali delle Misericordie sono comunque a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie sul servizio civile e sulla candidatura.

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa