Soccorritori di livello avanzato, 12 certificazioni per la Misericordia di San Casciano

Lunedì 24 gennaio scorso, nella sede della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, in piazzetta Simone Martini, al civico 4, dalle 19.30 alle 23, si sono svolti gli esami per accedere al livello avanzato di soccorritore della Misericordia.

Sono dodici i nuovi soccorritori, 8 ragazze e 4 ragazzi che dal livello base passano ora al livello avanzato. Si tratta di (in ordine alfabetico): Stefano Bartalesi, Valentina Bianchi, Silvia Bragadin, Marco Fantei, Francesco Gasparri, Roseline Khalil, Melissa Mazzini, Katerina Ruzickova, Giulia Soffici, Giovanni Sussi, Miriam Terlizzi, Ilaria Zecchi.

I giovani confratelli e consorelle sono stati esaminati da un medico del 118, dopo aver frequentato il corso di quattro mesi diretto da Silvia Bassi. L'esame è consistito in un quiz scritto e in una prova pratica. "Ora sono pronti per continuare nel lavoro importante di impegno nei confronti di tutta la comunità e di chi ha bisogno - ha affermato il professor Marco Poli, Governatore dell'Arciconfraternita - giovani volenterosi e generosi che donano il loro tempo agli altri. Fa bene al cuore vederli all'opera e così disponibili. La nostra Misericordia rimane con le porte aperte nei confronti di tutti e coloro che vogliono entrare a farne parte sono i benvenuti".

Per poter diventare "fratelli attivi" e dunque poter espletare i numerosi servizi è possibile collegarsi al sito web www.misericordiasancasciano.it/come-diventare-soci/ o contattare direttamente la sede: Tel. 055-820023 – sede@misericordiasancasciano.it

Fonte: Misericordia di San Casciano in Val di Pesa