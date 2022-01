A Pontedera le commemorazioni per la Giornata della Memoria

In ricordo delle vittime della Shoah, Pontedera ha coinvolto gli studenti delle scuole in un momento di riflessione e condivisione che si è svolto stamani. Le commemorazioni per la Giornata della Memoria si sono infatti aperte con la deposizione di una corona di fiori da parte dell'Amministrazione Comunale al memoriale di Anna Frank, in piazza Vittime dei Lager Nazisti. La cerimonia è stata accompagnata da letture e riflessioni degli alunni della primaria Dante, presente con tre classi. Suggestivo il momento di un canto corale e, al termine, la collocazione dei lavori preparati in classe dai bambini proprio ai piedi della lapide.

"La Giornata della Memoria rappresenta un momento importante di riflessione che segna anche il percorso delle attività didattiche, attraverso iniziative e realizzazione di elaborati - ha detto l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori - abbiamo condiviso con alcune classi delle nostre scuole primarie queste attività e queste proposte e al memoriale di Anna Frank oggi abbiamo deposto una corona di fiori con la partecipazione dei bambini, in un momento che vuole essere di riflessione e di partecipazione attiva. Pontedera - ha aggiunto Mori - è una città che vede purtroppo l'esperienza di nostri concittadini che hanno subito il dramma della deportazione e l'auspicio è che si possa tornare anche a ripercorrere l'esperienza del viaggio - pellegrinaggio ai campi di sterminio con gli studenti delle scuole medie superiori, un appuntamento purtroppo rimandato a causa della pandemia che sentiamo l'esigenza di tornare a recuperare".