Abbattimento alberi tra Certaldo e Castelfiorentino, possibili rallentamenti

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze avverte che sulla Sr 429 tra Certaldo nord e Castelfiorentino sud (Petrazzi), da sabato 29 gennaio e nei sabati successivi fino a fine lavori, si potranno verificare dei rallentamenti della circolazione per abbattimento di circa venti platani presenti in banchina stradale.

Viene istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell’area di cantiere, e la chiusura per brevi periodi, necessari al taglio e la rimozione delle piante, in adiacenza della Sr 429 dal km 56+000 al km 73+220 circa, nei comuni di Certaldo, di Castelfiorentino e di Empoli, dal giorno 29 gennaio fino 28 febbraio con orario lavori 08.00/18.00.

Confermato nei giorni della prossima settimana anche l'abbattimento di altrettanti alberi in banchina nel tratto della ex Sr 429 tra Brusciana e Cambiano.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa