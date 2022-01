Alla scoperta del Genio: sei laboratori online del Museo Leonardiano di Vinci

Dal laboratorio sullo sfumato leonardesco a quello sulla storia e tradizione dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Sono sei in totale le proposte educative online del Museo Leonardiano di Vinci in omaggio al Genio e rivolte ai bambini di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: l'iniziativa è stata voluta dal Comune di Vinci.

Grazie a materiali multimediali, video e animazioni 3d il Museo entrerà virtualmente in classe o a casa, col supporto della piattaforma Google Meet.

Uno dei laboratori proposti ha il titolo di “Con un battito d'ali”, è rivolto a bambini di età tra i 4 e i 7 anni: molti sono i disegni di Leonardo sul volo degli uccelli, gli alunni potranno però approfondire il tema e successivamente mettersi alla prova con la creazione di un seme volante che, con un movimento a spirale, imita il volo dei grandi rapaci. Il percorso si arricchisce con una speciale visita virtuale con Google Arts & Culture nella sezione del volo del Museo.

Per i bambini dagli 8 ai 14 anni è in programma “Come l'acqua, così l'aria”, laboratorio sui movimenti vorticosi degli elementi naturali e dedicato proprio ad approfondire i temi di acqua e aria. Gli alunni potranno anche realizzare un “mini tornado”. Alla stessa fascia d'età è dedicato anche “Leonardo pittore”, laboratorio sullo sfumato leonardesco: si potrà entrare virtualmente in alcuni dipinti di Leonardo, esplorarne gli sfondi per comprendere a pieno gli insegnamenti del maestro. I ragazzi potranno sperimentare nel disegno la prospettiva aerea e, usando matite sui toni dell'azzurro e stendendo il colore con le dita, potranno realizzare un paesaggio sfumato alla maniera di Leonardo. Spazio anche a “Leonardo e l'anatomia”: i ragazzi, utilizzando paste modellabili e osservando le mirabili illustrazioni del grande scienziato-artista e modelli anatomici, si cimenteranno nella realizzazione di bassorilievi anatomici. Il percorso si completa con una visita virtuale con Google Arts & Culture nella sezione di anatomia del Museo dove sono esposte le sculture in ceroplastica realizzate da artisti dell'Accademia di Brera (Milano), che visualizzano in tre dimensioni gli studi di Leonardo sul corpo umano.

Sono, infine, due i laboratori a disposizione dei ragazzi tra 14 e 18 anni. Il primo è “I codici di Leonardo”: l'approfondimento consente di scoprire la storia e la tradizione dei codici di Leonardo, più di 6mila pagine, disponibili in versione fac-simile all'interno della Biblioteca Leonardiana di Vinci. L'altra opportunità è “Rappresentare il corpo umano”: attraverso tavole e disegni i ragazzi sono chiamati a interrogarsi sui metodi di visualizzazione del corpo umano adottati da Leonardo. Il percorso di arricchisce con una visita virtuale con Google Arts & Cultura nella sezione di anatomia del museo che documenta gli studi anatomici di Leonardo.

Il costo dei laboratori è di due euro ad alunno: per informazioni è possibile chiamare il numero 0571 933285 o consultare il sito del museo mentre per le prenotazioni è sufficiente scrivere una mail a info@museoleonardiano.it.

“Scoprire Leonardo a 360 gradi, questo è l'obiettivo dei laboratori che abbiamo promosso - ha detto Sara Iallorenzi, vicesindaco e l'assessore alla cultura del Comune di Vinci -. Le proposte sono rivolte a diverse fasce di età, abbracciano più contenuti e sono online, dunque in piena sicurezza per quanto riguarda il contagio. Abbiamo ritenuto importante creare queste iniziative che permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi alla cultura divertendosi anche con nuovi sistemi di apprendimento”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa