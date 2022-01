Coronavirus Empoli e Cuoio, 851 contagi

Ritornano a salire rispetto a ieri i contagi per la zona toscana e in particolare per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. Andiamo a vedere i dati in confronto a quelli della giornata precedente.

Zona Empolese Valdelsa 641 contagi

Montelupo Fiorentino 87

Castelfiorentino 100

Certaldo 63

Empoli 179

Montespertoli 44

Montaione 11

Capraia e Limite 24

Fucecchio 63

Vinci 36

Cerreto Guidi 24

Gambassi Terme 10

Zona comprensorio del cuoio 210 contagi

Montopoli in Val d'Arno 40

Castelfranco di Sotto 44

San Miniato 92

Santa Croce sull'Arno 34