Dynamo Academy promuove corso gratuito per Neet

Dynamo Academy, impresa sociale che dal 2010 offre advisory, engagement e formazione a imprese, istituzioni e scuole affinché possano essere motori di Bene Comune e creare un impatto nelle proprie comunità, promuove un’iniziativa rivolta ai NEET, giovani che non studiano né attualmente abbiano un lavoro o siano in formazione.

Si tratta di un corso di Tecnico dell’animazione socio educativa, riconosciuto dalla Regione Toscana e erogato da Mestieri Toscana, consorzio regionale che si occupa di formazione e di politiche per il lavoro, operando per l’integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione ed esclusione, favorendo la formazione e la riqualificazione professionale e svolgendo attività rivolte alla promozione umana, morale, culturale e professionale.

Dynamo Academy e Mestieri Toscana lavorano in co-progettazione a questa iniziativa, insieme a tutti gli attori coinvolti per la realizzazione dello stessa, desiderando dare il proprio contributo concreto per favorire la professionalizzazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di una categoria, quella dei NEET, che costituisce un’emergenza nel nostro Paese.

Il corso ha l’obiettivo, in particolare, di offrire formazione e possibili sbocchi occupazionali a 20 giovani fra i 18 e i 29 anni disoccupati, inoccupati, o inattivi, offrendo ai ragazzi competenze, strumenti e chiavi di lettura per misurarsi con il cambiamento sociale e inserirsi nella società.

Il corso è gratuito perché interamente finanziato. Per questo si ringrazia Intesa Sanpaolo Vita.

Chi è il Tecnico dell’animazione socio educativa

La figura di Tecnico dell’animazione socio educativa trova collocazione prevalente in contesti di servizi pubblici o del privato sociale di tipo residenziale o territoriale finalizzati alla prevenzione delle marginalità e del disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale. Lo sbocco naturale è il settore dei servizi socio sanitari, tra cui servizi residenziali e territoriali per anziani; servizi domiciliari di assistenza e socializzazione; servizi per l'infanzia e l'adolescenza (centri ricreativi, centri di aggregazione giovanile, comunità per minori, ludoteche, reparti ospedalieri di pediatria); comunità psichiatriche; servizi di prevenzione primaria nell'ambito della tossicodipendenza.

Nelle strutture sociosanitarie per persone anziane o con disabilità, il tecnico dell'animazione socio-educativa programma e svolge attività finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obiettivo di stimolare l'espressività, la comunicazione, la socializzazione e l'integrazione di individui e gruppi. Nelle strutture socio- educative per minori progetta e gestisce attività di carattere socio- educativo, ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e dell'integrazione. Sul territorio, operando in equipe con colleghi o con altre figure professionali, definisce ed attua interventi di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e può anche essere coinvolto in progetti di educazione ambientale o turistica.

Come si articola il corso

Il percorso offerto comprende 600 ore di formazione, articolate in una parte teorica e una parte pratica di stage. La parte teorica, di 300 ore, si svolge al Campus Dynamo Academy, a Limestre (Pistoia), da marzo a giugno, e comprende argomenti quali Fondamenti pedagogici dell’animazione socio-educativa, Elementi di psicologia e psichiatria per animazione di comunità, Elementi di sociologia e di ricerca sociale, Metodologia della progettazione socio-educativa, Tecniche e organizzazione di interventi di animazione, Sicurezza, aspetti normativi e deontologici della professione di animatore. La teoria include un modulo con formazione specifica sul Metodo Dynamo e sulla Terapia Ricreativa che caratterizza Dynamo Camp, Onlus che da 15 anni offre gratuitamente programmi volti a dare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e a fornire strumenti per affrontare la malattia e la vita, a beneficio di bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e alle loro famiglie, a disabili adulti, a nuclei mamma bambino e a minori che vivono in comunità protette.

Lo stage, nel periodo luglio-settembre, ha l’obiettivo di fornire un’esperienza pratica e costruire in modo concreto il proprio curriculum, e avviene in associazioni, imprese sociali o cooperative sociali nel territorio toscano. Tra queste: Dynamo Camp, NPM Bambini in Movimento, cooperativa sociale che collabora con Dynamo Camp a Firenze, cooperative sociali del network di Mestieri Toscana come Arkè, Il Girasole, Odissea e altre cooperative dei consorzi Co&So Firenze e Co&so Empoli, in più città della Regione.

Il corso rilascia una qualifica professionale di IV livello EQF di Tecnico dell’animazione socio educativa.

Partecipazione

Per partecipare è necessario essere in possesso di qualificazione professionale di livello 3 EQF, oppure un Diploma di scuola superiore di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento. L’ammissione al corso è subordinata ad una selezione motivazionale e attitudinale.

Per informazioni e iscrizioni: www.mestieritoscana.it ; Tel: 055 4476026 e-mail g.polidori@mestieritoscana.it (Giulia Polidori)

Fonte: Dynamo Academy