Emergenza freddo, l'iniziativa fiorentina di Tutti Taxi per Amore

Come lo scorso anno i telefoni 334 6717386 e 339 8765005 saranno dedicati alle richieste dei cittadini che vorranno donare indumenti, puliti ed in ottimo stato, coperte, sacchi a pelo, giacconi e alimenti non deperibili da destinare alle persone senza dimora.

I tassisti dell’associazione di volontariato Tutti Taxi per Amore provvederanno al ritiro a domicilio o nei Centri Raccolta dedicati. In questo modo si allargherà la rete della solidarietà e della partecipazione coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente i centri raccolta

“L'iniziativa è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio.” spiega Marco Salciccia presidente dell’associazione Tutti taxi per amore-OdV .

"Aiutare chi è in stato di maggiore bisogno è questo il nostro obiettivo e quando un piccolo progetto va a buon fine dà un senso di felicità quasi tangibile” dichiara Massimiliano Pagano presidente Radiotaxi Partenope di Napoli.

Oltre alla città di Firenze l'iniziativa è promossa in altre 11 città: Roma, Milano, Mestre, Bologna, Genova, Sassari, Salerno, Napoli, Bari, Lecce e Messina.

A Firenze la raccolta si terrà dal 31 gennaio al 4 febbraio con l’aiuto della rete di solidarietà del Quartiere 5.La raccolta si terrà presso i locali del Q5 in Via Reginaldo Giuliani 115/M.

“Ancora una volta Tutti Taxi per Amore si mette a disposizione per sostenere le persone più fragili. Solidarietà, inclusione, sostegno e aiuto sono le parole chiave che contraddistinguono una comunità”.

La raccolta sarà consegnata il 5 Febbraio alle associazioni “La Fenice” e alla rete di solidarietà del Q5.