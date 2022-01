Finanziamenti all'anfiteatro romano: "La visione di Fondazione CRV diventa realtà"

Una bella notizia, una di quelle che illuminano anche le giornate più cupe e che fanno ben sperare in una ripresa sociale ed economica dopo anni difficili: sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per il recupero dell’anfiteatro romano di Volterra. Promessa mantenuta quella che il ministro Dario Franceschini fece lo scorso novembre in occasione della visita allo scavo. Dunque, la visione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che per prima contribuì alle operazioni di recupero del monumento, si è concretizzata in una bellissima realtà.

“Con estrema emozione commento l’arrivo di questo contributo ministeriale - spiega Roberto Pepi presidente della Fondazione CRV - e da parte della Fondazione stessa esprimo soddisfazione e compiacimento perché questi soldi permetteranno il completo recupero dell’anfiteatro, la certezza che questa opera di grande rilievo vedrà la luce. E quando, nel gennaio 2019, credemmo fermamente in questa operazione e il nostro contributo dette il via ai lavori, non fu soltanto per un recupero storico e archeologico seppur importante, bensì un ragionamento a più ampio respiro: si trattò di una visione di come quel monumento, debitamente valorizzato, potesse diventare una significativa opportunità per Volterra e il territorio.

Quindi non si trattò di una semplice messa a disposizione di risorse, o una mera elargizione come altre - sottolinea Pepi - ma la messa in campo di una chiara prospettiva futura utile al territorio e di cui il territorio si può avvantaggiare. Da qui l’urgenza di elaborare un piano industriale per la viabilità e la logistica della zona, in quanto il ‘dopo’ deve essere già presente ‘oggi’ vista la certezza del recupero. Ma solo con una strategia e una pianificazione si ottengono dei risultati, altrimenti, senza visioni né progetti, si rimane fermi e non si costruisce il futuro”.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - Ufficio Stampa