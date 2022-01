Giorno della Memoria: il prefetto di Firenze consegna le medaglie d'onore

Nel Giorno della Memoria, il Prefetto di Firenze Valerio Valenti ha consegnato stamattina le medaglie d’onore che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti.

Gli insigniti sono: Renato Ceccarelli, per il quale ha ritirato la medaglia il nipote Riccardo Sacchettini; Alberto Lupi, per il quale ha ritirato la medaglia il figlio Roberto Lupi; Giuseppe Minucci, per il quale ha ritirato la medaglia la figlia Antonella Minucci; Guglielmo Petrucci, per il quale ha ritirato la medaglia il nipote Valdo Spini; Pierino Spanò, per il quale ha ritirato la medaglia il nipote Leonardo Spanò.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa