Lavori a Barberino Tavarnelle: conclusa asfaltatura di via Senese e Morrocco-Sambuca

Per quanto riguarda la frazione di Sambuca il Comune ha messo mano alla risistemazione dell’antica via Senese, interessata da un intervento di asfaltatura, nel tratto compreso tra il borro di Fiammeri e la strada Provinciale per San Donato. L’amministrazione comunale ha portato a termine anche un intervento di asfaltatura della strada Morrocco-Sambuca intervenendo nei punti più degradati della viabilità. “Intendiamo far fronte a tutte le problematiche, anche quelle più profonde e onerose, legate alla viabilità, importante arteria di collegamento tra l’area industriale, il centro abitato di Sambuca e le altre aree del territorio comunale – fa sapere il sindaco David Baroncelli - abbiamo avviato il progetto di riqualificazione con un’opera di risistemazione che potrà essere seguita da un intervento più ampio e complessivo”.

“Si tratta di una delle vie più usurate per il frequente transito veicolare, anche pesante, diretto alla zona produttiva – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - l’intenzione è quella di mettere in sicurezza l’intera viabilità Morrocco-Sambuca e con questo obiettivo abbiamo già predisposto un progetto esecutivo funzionale al reperimento delle risorse pubbliche necessarie a realizzare l’intervento”. Dotandosi di una progettazione esecutiva, l’amministrazione comunale sarà in grado di concorrere ai bandi pubblici e ottenere i contributi stanziati.

Altro intervento eseguito a favore della frazione è quello che ha riguardato la revisione dell’impianto acquedottistico nel tratto compreso tra il cimitero della frazione e il Morrocco. Il piano di interventi per l’ampliamento della rete acquedottistica e il miglioramento del sistema fognario è stato messo in atto dal gestore del servizio idrico integrato Publiacqua.

Sotto il profilo idraulico è in fase di realizzazione la redazione del progetto esecutivo, elaborato dal Comune, per la messa in sicurezza del ponte del Bozzone, nei pressi di Sant’Appiano, e di tutta l’area circostante. Il progetto è finanziato con risorse ministeriali.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino