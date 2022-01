Manutenzione strade di Empoli, 700mila euro per le asfaltature del 2022

L'amministrazione comunale di Empoli torna a programmare lavori di manutenzione sulle strade comunali. Si riparte con gli interventi di asfaltatura di tratti di vie e marciapiedi di competenza del Comune per l’anno 2022.

È stato approvato il progetto definitivo per l’anno in corso sulle lavorazioni ordinarie e straordinarie delle strade.

Fra il 2019 e il 2021, in tre anni, sono state investite importanti risorse sulle manutenzioni della rete stradale comunale.

Adesso questo nuovo progetto da 700.000 euro, consentirà di proseguire il lavoro con altri interventi che l’ufficio programmerà e eseguirà in base allo stato in cui versa la strada.

Il nuovo accordo quadro permetterà di svolgere in maniera continuativa e costante tutti gli interventi necessari, prevedibili e non prevedibili. Per fare questo, c’è bisogno di un’unica ditta con personale e mezzi specializzati del settore.

La ditta sarà individuata attraverso apposita gara d’appalto, che è attualmente in corso di svolgimento e che porterà all’avvio dei lavori a primavera.

"Anche quest’anno siamo pronti a ripartire con le lavorazioni di manutenzioni delle strade comunali, vie e marciapiedi. Mettiamo tutto il nostro impegno e risorse per garantire un adeguato livello di sicurezza agli utenti della strada", afferma Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli.

L’appalto è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP.2022/2024.

