Mercatini Artigiani del Ccn ConCertaldo, i cambi alla viabilità

Cambio di viabilità in occasione delle date dei mercatini Artigiani e non solo a cura del Ccn ConCertaldo, previsti il 5 febbraio, il 5 marzo, il 2 aprile, il 7 maggio, il 4 giugno, il 3 settembre, il 5 novembre e il 3 dicembre 2022, con orario 7-21, in via 2 Giugno e piazza Boccaccio a Certaldo. I provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, come spiegato nell'ordinanza 7 del 24 gennaio 2022, sono necessari per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni, a tutela della sicurezza pubblica e privata.

Entrando nel dettaglio, nei giorni in cui si svolgeranno i mercatini, in piazza Boccaccio (solo zona pedonale), in via Due Giugno, in via Cavour nel tratto fra via Mameli e via Due Giugno, in Borgo Garibaldi (parte pedonale), saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti e degli autorizzati, a eccezione di quelli degli assegnatari dei posteggi per le operazioni inerenti all’allestimento della manifestazione.

In via Cavour, nel tratto fra via De Amicis e via Mameli, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli sul lato dei numeri civici pari (sinistro secondo il normale senso unico), mentre in via Cavour, nel tratto fra via De Amicis e via Mameli, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e degli esercenti attività nel suddetto tratto di via Cavour e in via Mameli.

I veicoli di residenti ed esercenti attività e quelli che si trovano già in sosta regolare sul lato dei numeri civici dispari (destro secondo il normale senso unico) potranno uscire da questo tratto percorrendo in senso inverso via Cavour fino a via De Amicis, con gli obblighi di fermarsi e dare precedenza e delle direzioni consentite diritto e destra all’intersezione con via De Amicis/Via Lenzoni. Infine, in via Mameli all’intersezione con via Cavour, sarà istituita la direzione obbligatoria a destra.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa