Muore il professor Ettore Paci, il cordoglio dell'Università di Siena

Il Rettore Francesco Frati esprime, a nome personale e della Comunità accademica, il cordoglio per l’improvvisa scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, 26 gennaio, del Professor Ettore Pacini.



Il professor Pacini, in quiescenza da diversi anni, era stato Professore Ordinario di Botanica di base presso l’allora facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Durante i suoi studi si era occupato della riproduzione delle piante, usando le metodiche della citologia e dell’ecofisiologia e, in particolare, aveva approfondito i temi riguardanti l’impollinazione.



Professore Ordinario dell’Università di Siena dal 1984, era membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei dal 2006. È stato inoltre autore di oltre 200 articoli di ricerca e recensioni e di molteplici pubblicazioni scientifiche.

Aveva inoltre ricoperto numerosi incarichi accademici, fra i quali la presidenza del Comitato per la didattica del corso di laurea in Scienze biologiche.



Il Rettore e i Colleghi esprimono vicinanza alla famiglia ed ai più stretti collaboratori del Professore scomparso.



Il funerale si terrà il 28 gennaio, alle ore 15, nella chiesa del Corpus Domini di San Miniato, a Siena.

Fonte: Università di Siena