'Ndrangheta in Toscana, imprenditori agricoli riciclano denaro sporco: sequestro milionario

Avrebbero utilizzato denaro proveniente dalla 'ndrangheta, dalle cosche Grande Aracri e dalla Petilia Policastro, per le attività agricole che svolgevano in Toscana. Per questo è stato operato un sequestro da parte della Dia di Firenze e della polizia verso due imprenditori di origini calabresi operanti da anni in Toscana.

Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia a Firenze e vagliate dal gip, affermano che i due "si sarebbero messi a disposizione delle cosche calabresi per consentire investimenti e impieghi di proventi derivanti dalle attività criminali della ‘ndrangheta".

Sono stati sequestrati porzioni di un immobile a uso rurale nel comune di Chiusdino, acquistate in un unico fondo con annessi rurali e vecchi fabbricati, nel comune di Chiusdino (Siena). Il valore commerciale complessivo è di 5 milioni di euro, su 350 ettari di estensione.

Tutta l’attività d’indagine ha trovato ulteriori riscontri volti a consolidare l’ipotesi investigativa riguardante sia la ricostruzione degli investimenti effettuati in Toscana, sia i legami con soggetti appartenenti alle cosche calabresi.

Il nome della cosca Grande Aracri fa suonare un altro campanello d'allarme in Toscana. Un altro sequestro era stato effettuato pochi giorni fa in merito all'inchiesta Keu, con i collegamenti rilevati dalle indagini tra l'imprenditore Francesco Lerose e la cosca di Cutro.