"Non vaccinati nel 2022 come gli ebrei nel 1938": rimosso cartello no-vax nel Giorno della Memoria

Ennesima protesta inqualificabile da parte dei no vax, in occasione del Giorno della Memoria a Sesto Fiorentino. Un cartello che paragona assurdamente le leggi razziali e le limitazioni per gli ebrei con le disposizioni in vigore per chi non è vaccinato contro il Covid-19 è apparso sul Monumento al Partigiano ed è stato rimosso dagli agenti del commissariato di polizia.

A darne notizia è il sindaco Lorenzo Falchi: "Rimangono l'amarezza, lo sconforto e la rabbia nel leggere certi idioti vaneggiamenti nel Giorno della Memoria. Ma come si può solo lontanamente pensare ad un parallelo tra le leggi razziali e le attuali norme per fronteggiare la pandemia e cercare di salvare vite umane? La memoria della Shoah e della persecuzione contro ebrei, rom, omosessuali, prigionieri politici non deve essere abbandonata e non può essere travisata. Questo brutto episodio sarà uno stimolo in più per continuare nel nostro lavoro di promozione della memoria".