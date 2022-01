Open day di vaccinazione per bambini 5-11 anni a Empoli: ecco quando

Una giornata dedicata alle vaccinazioni pediatriche per la fascia di età 5-11 anni. Domenica 30 gennaio sarà possibile recarsi, senza prenotazione, nei punti vaccinali di Firenze (Mandela Forum), Prato (Pegaso 2), Pistoia (Ceppo) e Empoli (Sesa) per effettuare sia la prima che la seconda dose (al compimento del 21 esimo giorno dalla prima dose) di vaccino Pfizer.

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’adesione anche da parte di questa fascia di età anagrafica inserita di recente nella programmazione di questa campagna vaccinale anti-Covid.

Nel dettaglio gli orari di somministrazione per le dosi pediatriche, domenica 30 gennaio, in ciascun hub vaccinale:

Mandela Forum di Firenze dalle ore 9 alle ore 18

Pegaso 2 di Prato dalle ore 9 alle ore 19

Ceppo di Pistoia dalle 8 alle 20

Sesa di Empoli dalle ore 8 alle ore 19

Nell'ultima settimana (dal 18 al 25 gennaio) le somministrazioni di vaccini pediatrici (5-11 anni) sono state 10.329, di cui 6.495 prime dosi e 3.834 seconde dosi. Di queste 3081 prime dosi e 1985 seconde dosi in area fiorentina, 889 prime dosi e 564 seconde dosi in area empolese-valdarno, 1496 prime dosi e 506 seconde dosi in area pratese, 1029 prime dosi e 779 seconde dosi in area pistoiesee valdinievole.

Dall’inizio della campagna vaccinale prediatrica (5-11 anni) in totale sono state somministrate 36.368 dosi e precisamente 28.028 prime dosi e 8.340 seconde dosi.

Resta attiva la possibilità di accesso programmata tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it

Fonte: Asl Toscana Centro