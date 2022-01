“Progetta il tuo stile”dell’Istituto “A. Checchi” di Fucecchio: grande successo

Grande successo per il 1°Contest “Progetta il tuo stile”. Sono stati svelati i vincitori dell’iniziativa promossa dall’Istituto “A. Checchi” di Fucecchio nell’ambito delle attività di Orientamento per l’anno scolastico 2022-23. Cinque i progetti selezionati per la realizzazione dal Dipartimento di Moda, riunitosi alla conclusione degli Open Day, premiati l’originalità e la fattibilità delle proposte.

Abito 1: Aurora Mantione I.C. “Baccio da Montelupo”- Montelupo F.no

Abito 2: Samanta Telesca I.C. “Francesco Berni”- Lamporecchio

Abito 3: Viola Venturoso 2 F I.C. “Montanelli-Petrarca”- Fucecchio

Abito 4: Samuele Marconcini I.C. “Vinci”

Calzatura 5: Giulia Griffo 3 F .I.C “Montanelli-Petrarca”- Fucecchio

La cerimonia di premiazione si terrà presso l'Associazione "La calamita ONLUS (Fucecchio) sabato 26 Febbraio 2022 alle ore 10.00. L’evento è organizzato dagli studenti delle classi 3 C e 4 C Moda, guidate dagli insegnanti professoressa Elena Desideri e professor Sabatino Cecchini. Si ringraziano gli studenti della classe 3 C e 4 C Moda per la realizzazione degli abiti e la classe 2 C ITT Calzaturiero per la progettazione in CAD del modello della calzatura. Parteciperanno all’evento gli studenti vincitori, i docenti accompagnatori e i Dirigenti Scolastici, i rappresentanti del Comune di Fucecchio e del Consorzio Toscana manifatture.

Fonte: Ufficio Stampa