Raccolta RAEE in Toscana: Pisa nella top 10 nazionale delle province virtuose

Sono 3.184 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2021, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al corretto trattamento di questi rifiuti Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%.

Per quanto riguarda le sorgenti luminose – storico raggruppamento gestito dal consorzio – nel 2021 la Toscana ne ha avviate a riciclo 132 tonnellate, rientrando tra le prime cinque regioni d’Italia per raccolta e registrando un +15% rispetto al 2020. In particolare, Pisa ha raccolto 46 tonnellate di lampadine, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente e posizionandosi in testa tra le province toscane e settima a livello nazionale. È seguita da Firenze, con 19 tonnellate raccolte, Prato (13,7), Lucca (12) e Siena (10). Pistoia, Arezzo e Livorno raccolgono rispettivamente 8,4, 8 e 6,5 tonnellate. Chiudono Grosseto con 5,3 tonnellate e Massa-Carrara con 3 tonnellate.

"Nel 2021 la raccolta del consorzio è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, superando le tremila tonnellate. - commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp - I nuovi servizi che Ecolamp ha lanciato negli ultimi mesi per i conferimenti da parte dell’utenza professionale confermano, inoltre, lo spirito proattivo del consorzio per il raggiungimento di livelli crescenti di RAEE correttamente gestiti. In questa direzione vanno anche le iniziative di comunicazione che Ecolamp promuove a favore di una più diffusa sensibilità verso le buone pratiche a tutela dell'ambiente e a sostegno di un'economia più circolare e sostenibile".

