Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, cessione giusta? Il sondaggio di gonews.it

Una semplice operazione di calciomercato si è trasformata in una notizia di cronaca. Dusan Vlahovic, calciatore della Fiorentina, passerà alla Juventus per una cifra vicina a settantacinque milioni di euro. La piazza viola è in subbuglio: i tifosi gigliati se la sono presa con Vlahovic accusandolo di 'tradimento' per il trasferimento alla rivale bianconera, ma nel mirino è finito anche il patron Rocco Commisso, dipinto come un pagliaccio in uno striscione su Ponte Vecchio.

Alla luce del caso che sta mettendo effettivamente in subbuglio il mondo calcistico toscano, il sondaggio di gonews.it verte proprio sul trasferimento di Vlahovic. La domanda è semplice, anche se rispondere non è per niente facile: è una cessione giusta? Si può dire di sì e quindi credere che a quelle cifre e, col contratto in scadenza nel 2023, l'addio di Vlahovic faccia bene alla Fiorentina. Si può dire di no e pensare che il serbo potesse dare ancora tanto alla Viola, che doveva pensare di trattenerlo almeno fino a fine stagione e tentare la carta del rinnovo.

Intanto la Fiorentina sta per chiudere il terzo colpo in attacco di gennaio: dopo Ikoné e Piatek, sta per arrivare Cabral dal Basilea. Mentre il calciomercato va avanti, sperando che le contestazioni rimangano sempre dentro toni civili, voi potete votare il sondaggio su Vlahovic sulla homepage di gonews.it fino a giovedì 3 febbraio.