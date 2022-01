Svuota i conti correnti di un'anziana con figlio disabile, consulente finanziaria denunciata

Denunciata una 38enne italiana di Agliana, dipendente di una filiale di una compagnia di assicurazione e investimenti (estranea ai fatti) per aver sottratto con l'inganno in 18 mesi quasi tutti i beni finanziari di un'anziana e del figlio disabile. La guardia di finanza di Pistoia è partita dalla denuncia sporta dall'anziana: lei si era rivolta alla consulente per sostenere il figlio, dopo la dipartita del marito. La consulente è entrata in possesso delle carte bancomat e ha prelevato ingenti quantitativi di denaro oltre a convincere l'anziana a disinvestire per poi appropriarsi delle provvigioni per prodotti più remunerativi.

Le indagini sono andate avanti con perquisizioni, immagini video, testimonianze, accertamenti su computer, telefoni e indagini finanziarie. La procura ha chiesto e ottenuto un sequestro preventivo per la consulente di 100mila euro, pari a quanto sottratto all'anziana: i beni sottratti sono un'abitazione, conti correnti e gioielli di valore.