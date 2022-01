Uffici della Questura di Pisa, ecco le modalità di accesso con e nuove misure Covid

In relazione al D.P.C.M. del 21 gennaio u.s. che ha previsto, per l’accesso agli Uffici Pubblici, alcune esenzioni dal possesso delle certificazioni verdi COVID-19 a far data da martedì 1 febbraio p.v., si comunicano le seguenti modalità di dettaglio per gli Uffici della Questura di Pisa e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Pontedera e di Volterra:

- SETTORE POLIZIA GIUDIZIARIA:

sarà consentito l’accesso agli uffici della Polizia di Stato anche a coloro che sono sprovvisti di green pass base: a titolo esemplificativo persone tratte in arresto ovvero sottoposte ad altre misure restrittive e/o limitative della libertà personale; persone che devono sporgere denuncia o querela; persone che vengono convocate per indagini o notifiche od informazioni di polizia giudiziaria etc.

- SETTORE POLIZIA DI SICUREZZA:

sarà consentito l’accesso agli uffici della Polizia di Stato anche a coloro che sono sprovvisti di green pass base: presentazione esposti ovvero richieste di ammonimento; istruttorie relative alla bonaria composizione dei privati dissidi, alla irrogazione di misure di prevenzione, alle informazioni di polizia etc.

- SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA:

per le pratiche riguardanti le autorizzazioni di Polizia, quali a titolo esemplificativo passaporti, porto di armi, guardie particolari giurate, licenze di polizia etc.) i cittadini interessati dovranno essere in possesso di green pass base. Il passaporto può essere richiesto on line, collegandosi al sito passaportonline.poliziadistato.it e anche la consegna a domicilio con contrassegno, senza recarsi fisicamente in Questura o nei Commissariati.

- SETTORE IMMIGRAZIONE:

per i cittadini stranieri, soggetti a procedure di espulsione e/o respingimento, a vario titolo, non è necessario il possesso del green pass. I cittadini che richiedono la c.d. protezione internazionale dovranno di norma essere muniti di green pass base, fatte salve quelle situazioni in cui oggettivamente il richiedente asilo è impossibilitato ad ottenerlo; parimenti, è necessario il possesso del green pass base anche per la presentazione allo sportello, laddove richiesto dalla norma, di tutte le pratiche amministrative inerenti i titoli di soggiorno.

Fonte: Questura di Pisa