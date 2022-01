Ufficio ausili a Castelfranco, Meini (Lega): "Chiusura illogica"

“E’ inaccettabile ed illogico - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - quanto sta accadendo a Castelfranco, dove l’Ufficio ausili è chiuso, creando, ovviamente, molti disagi a quelle persone che necessitano dell’apporto di questa struttura. L’Asl Toscana Centro pare abbia invitato i cittadini di rivolgersi a quello di Empoli, ma la problematica è tutt’altro che risolta. L’importante servizio dovrebbe, infatti, essere a disposizione in loco, anche perché, ad esempio, chi ha un congiunto disabile (magari un figlio) necessita di supporti che devono essere con buona periodicità sostituiti. Non mancano, poi le solite ed odiose trafile burocratiche, ovviamente, da espletare ad Empoli che allungano ulteriormente i tempi. Insomma siamo pienamente solidali con chi, giustamente, ha sollevato la palese criticità; monitoreremo, dunque, la questione, pronti, qualora la cosa non si risolvesse definitivamente nel giro di pochi giorni, ad interpellare direttamente l’Assessore Bezzini.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, Gruppo Lega - Ufficio stampa