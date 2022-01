Volterra set da film, dalla Fiat al documentario su Bocelli

È stato presentato in anteprima negli USA, al Sundance Film Festival 2022, il film SPEAK NO EVIL, girato tra Olanda e Danimarca e in Italia esclusivamente a Volterra nel mese di Settembre 2020: si tratta di uno dei primi film ad essere girato dopo il lockdown. Prodotto dalla Profile Pictures, in co-produzione con la OAK Motion Pictures, un film danese di genere thriller/horror, diretto da Christian Tafdrup con un cast che vede impegnati i migliori attori danesi. Il film sarà disponibile, nei prossimi mesi, anche nelle sale danesi e svedesi.

All'inizio del 2021 Volterra è stata anche set di riprese per uno spot pubblicitario per la nuova Jeep®️ Gladiator, fuoristrada del noto marchio italiano FIAT, e location del film RED, di produzione indiana.

Sempre nel 2021 la città si Volterra è stata protagonista di un documentario, di visibilità mondiale, che vede protagonista Andrea Bocelli impegnato in un viaggio attraverso gli splendidi paesaggi toscani, durante il quale affronterà numerosi argomenti di pubblico interesse. Lo stesso cantante si era già reso protagonista, con l'ausilio della splendida cornice del nostro Teatro Romano, di un video musicale per il film "Fatima", regia di Marco Pontecorvo, film drammatico girato nel 2020, ma che ancora non è uscito nelle sale italiane a causa dell'emergenza Covid-19.