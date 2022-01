Alla guida dello scooter senza patente, si finge il fratello: multa da 5mila euro

È finito nei guai un 40enne, fermato ieri mattina sul viale Leonardo da Vinci dagli operatori del reparto motociclistico della polizia municipale di Prato: l’uomo è stato pizzicato alla guida di uno scooter senza avere la patente.

Alla richiesta degli agenti di mostrare i documenti, infatti, l'uomo ha risposto di non averlo con sè, e di aver dimenticato il proprio portafogli a casa. Invitato allora a dichiarare le proprie generalità, ha riferito dettagliati dati anagrafici che avevano riscontro nella banca dati della motorizzazione, dove in effetti risultava la titolarità di una regolare patente di guida in capo a quel nominativo. Il suo atteggiamento ha però insospettito gli agenti che hanno deciso chiedere alla centrale operativa l’invio della fotografia collegata alla patente. Una volta ottenuta l'immagine del volto del titolare della patente, i vigili hanno scoperto che non corrispondeva alla persona alla guida dello scooter non era .

A questo punto, l'uomo ha confessato le sue vere generalità e ha anche mostrato la propria carta di identità, che aveva in realtà con sé. Inoltre, è emerso che non era titolare di nessuna patente e nemmeno di foglio rosa, per cui gli agenti gli hanno contestato una sanzione di 5.100 euro, con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e lo hanno denunciato a piede libero per sostituzione di persona.