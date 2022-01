'Canzoncine un po’…bambine' al teatro di Vinci

Al via domenica 30 gennaio la rassegna teatrale Piccolo genio dedicata ai bambini e alle famiglie.

Il cartellone è moto bello e si apre con lo spettacolo Canzoncine un po’…bambine della compagnia uno teatro soc.Coop/Stilema, età consigliata dai 3 agli 8 anni.

Una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da

Silvano Antonelli per e sull'infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Ascoltare i bambini e le loro affermazioni o domande, spesso spiazzanti per la loro ingenuità, suggerisce tematiche o metafore che rimandano a temi universali. I bambini sono dei veri e propri filosofi della vita quotidiana. Se ci soffermiamo ad ascoltarli potremo essere degli educatori e forse anche degli adulti migliori.

In questo spettacolo saranno le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell'infanzia ad

essere oggetto di piccole poesie in musica.

Domenica 6 febbraio sarà la volta dello spettacolo firmato da Renzo Boldrini Trame su misura volume 2-C’era una volta piena i stelle- Cappuccetto Bang Bang nell’allestimento della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Trame su Misura è un catalogo di storie illustrate dal vivo da Daria Palotti che disegna, colora, manovra ed anima i suoi disegni ripresi da una telecamera e proiettati su un particolare leggio da dove Renzo Boldrini legge, narra storie da lui scritte ispirandosi a testi legati all’immaginario delle fiabe ai grandi autori della letteratura dell’infanzia, in questo caso Roal Dahl e Gianni Rodari. Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, nello spettacolo si evocano due Trame su Misura. La prima, Cappuccetto Bang Bang è liberamente tratta dalla scoppiettante versione che Dahl dà a questo celeberrimo personaggio nei suoi Versi Perversi, intessendo una nuova trama con una nonna dalla testa confusa quanto felice e una nipote armata di un imprevedibile soluzione per raggiungere l’inevitabile lieto fine. La seconda Trama su Misura è C’era una volta … Piena di Stelle, ispirata dalla Passeggiata di un Distratto di Gianni Rodari. La suggestione rodariana è qui utilizzata per costruire una vicenda dove un nonno insegna al nipote a sognare a occhi aperti per poter leggere il cielo e le sue storie segrete.

Si prosegue domenica 20 febbraio Pollicino Pop di Teatro Invito e gran finale domenica 27 febbraio con I musicanti di Brema produzione Teatro Perdavvero/Accademia perduta Romagna Teatri.

Al termine di ciascuna delle performance esercizi e giochi geniali, grazie all’aiuto del professor Trovagenius e della professoressa Sottutio, scienziati divertenti e un po’ matti, i piccoli spettatori potranno conquistare il diploma di “Piccolo genio”.

Piccolo genio è promosso dal comune e assessorato alla cultura di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento, 15 euro per l'abbonamento ai quattro spettacoli.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo o 13 per l'abbonamento.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

