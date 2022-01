Chiusure notturne in A1 sulla Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 31 gennaio, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 febbraio, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Roncobilaccio e Pian del Voglio verso Bologna;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Località Aglio, verso Firenze.

Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-6:00 saranno chiuse anche le aree di servizio "Roncobilaccio ovest" e "Roncobilaccio est".

In alternativa, si potrà percorrere la A1 Direttissima; in alternativa all'ingresso sulla A1 Panoramica verso Bologna, si potrà percorrere la A1 Direttissima uscire alla stazione di Badia e rientrare a Pian del Voglio.

Fonte: Ufficio Stampa