Consiglio comunale Empoli, si parla di Cerbaiola e dell'inchiesta Keu

L’assemblea consiliare di Empoli torna a riunirsi lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21, in modalità telematica in video conferenza.

La seduta è presieduta da Alessio Mantellassi e potrà essere seguita in diretta, come sempre, sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook del Comune.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a elargizione di contributo affitti nel nostro Comune.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a costi "Città del Natale".

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica comune relativa a svolgimento del concorso pubblico, per soli esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” categoria C indetto dal Comune di Empoli e svoltosi dal 2/11/2021 al 23/12/2021.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a diffusione peste suina e contenimento incursioni animali selvatici nei centri abitati.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa alla struttura adibita a Centro Diurno per disabili di Cerbaiola.

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa all'escalation furti in abitazione e rapine tra ottobre e dicembre 2021.

8.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a installazione HUB esterni alle Farmacie Comunali per tamponi rapidi e vaccinazioni.

9.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.4 del 26.04.2021 - Approvazione

10.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 8 del 30.06.2021 - Approvazione

11.Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024

12.Programma delle Opere Pubbliche 2022/2024 - prima variazione per le l'annualità 2022 e 2024 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018

13.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Primo aggiornamento.

14.Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale – Modifiche.

15.Odg presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativo a ripristino Dell’Hospice e rispetto dei LEA in epoca pandemica.

16.Odg presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativo a passi verso il disarmo a partire dal nucleare e dalle alleanze più armate – ratifica del Tpan.

17.Odg presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune per un’inchiesta approfondita sull’uso del Keu e per un potenziamento dell’Arpat.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa a giustizia per Niccolò Ciatti.

19.Odg presentato dai Gruppi Consiliari Buongiorno Empoli-Fabrica Comune e Movimento 5 Stelle per l'applicazione delle linee guida nazionali e materia di aborto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa