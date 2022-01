Diciottenne morto nell'alternanza scuola lavoro, manifestazione a Empoli

Presidio in programma sabato 29 gennaio alle 16 in piazza della Vittoria a Empoli a firma di molte forze di sinistra e dell'associazionismo locale. La morte di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni schiacciato da una trave al suo ultimo giorno di stage, è la dimostrazione più tragica di quanto l’alternanza scuola-lavoro sia una misura ingiusta e sbagliata.

Una misura che impone agli studenti di lavorare gratuitamente, senza nessun vincolo economico per le imprese che beneficiano di un esercito senza fine di lavoratori a termine obbligati ad accettare qualsiasi mansione e compito.

Una misura inaccettabile perché piega il diritto all’istruzione alle esigenze del mercato. La formazione morale, culturale, sociale e civile dei cittadini che svolge la scuola è un bene primario, come quello alla salute. E pertanto non può essere barattato con le necessità del sistema economico: la scuola non deve sfornare bravi lavoratori, ma persone più mature e coscienti. La formazione del personale devono pagarsela le imprese. L’alternanza scuola-lavoro va abolita adesso e dobbiamo essere noi a pretenderlo. Non lasciamo che la morte di Lorenzo, oltre che tragica, sia stata anche inutile.

Partito della Rifondazione Comunista Empolese Valdelsa

Potere al Popolo Empolese Valdelsa

Partito Comunista Italiano Empolese Valdelsa

Possibile Comitato Empolese Valdelsa

Associazione Settembre Rosso

ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa

ANPI Empoli

Gruppo consiliare Buongiorno Empoli -Fabrica Comune

Gruppo consiliare Montelupo è Partecipazione

Gruppo consiliare PCI Cerreto Guidi

Gruppo Consiliare Unione a Sinistra (Unione dei Comuni Empolese Valdelsa)