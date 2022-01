Discarica abusiva nel bosco di Bacchereto

L’ennesima discarica abusiva deturpa il bosco di Bacchereto. L'associazione volontari della protezione civile e antincendio VAB Colline Medicee in collaborazione con il Comune di Carmignano, domani 29 Gennaio, effettuerà un intervento di rimozione di sacchi di rifiuti illegalmente gettati nella scarpata che da sull'alveo del torrente brucio nella frazione di Bacchereto.

Non è la prima volta che i volontari della Vab e gli operai comunali sono costretti a recuperi rocamboleschi nei posti più impervi del territorio di sacchi neri ricolmi di rifiuti inquinanti. Sono purtroppo reati che nonostante le tante fototrappole sparse ovunque, si ripetono senza sosta.

"Essendo il nostro territorio comunale una zona collinare in mezzo a due poli industriali come quello pratese ed empolese - ci spiega il coordinatore della VAB Enrico Pietrantonio -, è facile che soggetti male intenzionati utilizzino i punti più nascosti di strade poco percorse per buttare i rifiuti, evitando così di pagare per lo smaltimento. Anche questa volta i sacconi andranno recuperati con dei nostri volontari legati a una corda nel più serio rispetto delle norme di sicurezza”.

L’intervento di sabato 29 gennaio sarà poi concluso da Alia che, una volta che i sacchi verranno portati a bordo strada, li recupererà.

“Ci risiamo – commenta il vicesindaco Federico Migaldi -. Non finiremo mai di combattere queste azioni incivili. Ringrazio la Vab, che anche in questo caso conferma l'attaccamento e l’amore per il territorio, per l’ambientale e per il paesaggio. Speriamo che questo tipo di intervento oltre a tutelare il nostro territorio abbia una visibilità tale da diventare monito e accrescere la consapevolezza che l’ambiente va tutelato e rispettato”.