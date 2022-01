Disostruzione pediatrica, video lezione con la Misericordia di Empoli

Nuovo appuntamento formativo gratuito e aperto a tutti i cittadini organizzato dalla Misericordia di Empoli: si tratta del Corso Online di Disostruzione Pediatrica, che si terrà sabato 12 Febbraio dalle 10.30 alle 12.30 in video-lezione. Un’occasione importante per genitori, nonni, personale scolastico, baby sitter e tutti coloro che per lavoro si rapportano quotidianamente con i bambini, per scoprire, comodamente da casa, tutto ciò che serve per proteggere i più piccoli e imparare ad intervenire tempestivamente, in modo corretto, nelle situazioni di pericolo.

Si stima che il soffocamento per ingestione di cibo o oggetti sia tra le più comuni cause di morte tra bambini di età compresa tra gli zero e i quattro anni. E’ quindi fondamentale acquisire le competenze necessarie al fine di agire bene e in tempi rapidi.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi chiamando la sede centrale della Misericordia di Empoli allo 0571-7255; una volta iscritti, i partecipanti riceveranno il link a cui collegarsi per seguire la lezione.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli