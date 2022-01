Frasi sessiste alla collega: condannato un 59enne ad Arezzo

Un 59enne dipendente di un autogrill è stato condannato a 1 mese e 10 giorni dal tribunale di Arezzo per aver rivolto frasi e gesti a sfondo sessuale all'indirizzo di una 27enne collega di lavoro. In aula è emerso che il 59enne aveva rivolto alla giovane, per un mese, epiteti molto forti, alludendo palesemente a rapporti sessuali, persino davanti ad altra gente.

La donna, stanca della situazione, aveva avvisato i datori di lavoro e denunciato il fatto portando al licenziamento in tronco dell’uomo e il successivo processo per molestie.