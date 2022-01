Fuga di gas a mezzanotte, evacuate 16 persone a Firenze

Fuga di gas in piena notte a Firenze, in via Ricasoli, tra il Duomo e la Galleria dell'Accademia.

Dieci persone, di cui una con disabilità, sono state fatte evacuare dalle abitazioni vicino al luogo della fuga di gas. Altre sei sono state accolte dalla Protezione Civile di Firenze che ha montato una struttura provvisoria per trascorrere la notte in zona stazione Santa Maria Novella.

Gli addetti di Toscana Energia hanno provveduto a riparare il guasto e alle 6 di questa mattina la situazione ha trovatao soluzione.