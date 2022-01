Rubano in un negozio di articoli per la casa a Empoli, denunciati in due

Entrano in un negozio di articoli per la casa del centro di Empoli e rubano alcuni articoli di poco valore. Una coppia di georgiani, uomo e donna, sono stati visti da una commessa del negozio ed è stata chiamata la polizia. La pattuglia del commissariato di Empoli è intervenuta per denunciare per furto i due.

Oltre all'intervento in questione, negli scorsi giorni sono stati effettuati svariati controlli del territorio in zona stazione e nel centro proprio a opera degli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino. Identificate, con l'aiuto del Reparto Prevenzione Crimine Toscana da Firenze, 86 persone e controllati 47 veicoli. Due irregolari in Italia sono stati denunciati e 4 sono stati multati per contravvenzioni al codice della strada.