Il gennaio delle Empoli Ladies: pronostici e aspettative

A partire da gennaio, questo si preannuncia un anno impegnativo e denso di appuntamenti importanti, oltre che per l’Empoli Football Club di serie A maschile anche per la squadra di calcio femminile che milita nella massima divisione professionistica.

L’entusiasmo delle Empoli Ladies si fa forza dell’impegno dimostrato nella prima parte della stagione calcistica, come confermato anche dalle parole del direttore sportivo Domenico Aurelio, che esprime soddisfazione rispetto al bilancio generale, soprattutto dopo lo slancio in campionato a seguito del 2-0 contro la Lazio, e agli esiti degli incontri successivi, tutti positivi (3 vittorie e tre pareggi), a parte la sconfitta in casa contro il Milan, a cui si è aggiunta quella con la Roma del 15 gennaio scorso.

Le aspettative delle biancazzurre e del ds Aurelio è quello di proseguire con continuità, nel più completo dialogo tra le atlete e lo staff tecnico, il percorso finora intrapreso, soprattutto alla luce della partita contro il Pomigliano al “Torrini” di Sesto Fiorentino e in vista delle sfide di febbraio contro Inter e Juventus Women.

L’obiettivo del girone di ritorno è quello di ottenere il maggior punteggio possibile, e magari, nelle speranze del direttore sportivo, di portare a casa un buon risultato con una delle cinque squadre ai vertici della classifica generale e favorite dai pronostici, confermati dalle quote dei siti scommesse sportive, che, se comparate, sono piuttosto allineate, e danno per vincenti del Campionato 2021 2022 Juventus e Milan, insieme a Roma, Sassuolo e Inter, con le Empoli Ladies in ottava posizione, vicine al Pomigliano.

Il gennaio delle biancazzurre, allenate dal coach Fabio Ulderici, vede però la squadra impegnata anche nella partita dell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma sabato 29 alle 12.30 allo Stadio Comunale Carlo Castellani, che ospiterà il derby toscano valido per il passaggio del turno.

Si tratta di un incontro importante per l’Empoli, composto da un team di atlete giovani, qualificate e motivate che, sempre stando alle dichiarazioni di Domenico Aurelio, punta a portare in alto la squadra, ispirandosi al modello della formazione maschile di serie A.

Le Empoli Ladies, del resto, sono giocatrici promettenti nonostante la giovane età, come confermato dalla convocazione in Nazionale femminile di ben 5 atlete biancazzurre (Melissa Bellucci, Norma Cinotti, Lucia Di Guglielmo, Benedetta Glionna e Cecilia Prugna) per l’amichevole contro l’Islanda del 13 aprile scorso, e dalla più recente partecipazione di ottobre 2021 in nazionale Under 23 di Melissa Bellucci, Asia Bragonzi e Alessia Cappelletti, su decisione del tecnico Selena Mazzantini,in occasione delle amichevoli contro Spagna e Paesi Bassi.