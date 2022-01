Il giovane atleta Alessandro Santangelo compie 14 anni: gli auguri della famiglia

Il giovane atleta santacrocese Alessandro Santangelo festeggia oggi il compleanno, e la famiglia invia al suo campione degli auguri speciali.

"Quattordici anni fa nasceva un ragazzo di nome Alessandro Santangelo. Il suo destino, diventare un super atleta, era scritto nelle stelle". Oggi, continua la famiglia, "sta realizzando ciò che era scritto in quella stella...".

Una stella quella di Santangelo che brilla ad ogni gara: in forze nell'Atletica Fucecchio, ha collezionato molti titoli terminando il 2021 al vertice, confermandosi come il più veloce della Toscana. A fine anno è stato il primo a tagliare il traguardo alla Buca del palio nel Primo Cross Città di Fucecchio. Trionfo replicato anche nei primi giorni del 2022, nuovamente sul primo gradino del podio in occasione del gran Prix FIDAL Toscana della Befana.

In pista da quando aveva solo quattro anni, aumentano le candeline sulla torta così come i successi. "Auguri di buon compleanno campione. Da mamma, papà e i tuoi cari".