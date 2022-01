Insediato a Borgo San Lorenzo il nuovo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi

Il Giorno della Memoria ha fatto da cornice importante all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi del Comune di Borgo San Lorenzo avvenuto proprio il 27 gennaio con una cerimonia online.

Il progetto, che dal 2009 è portato avanti dall’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, si è rinnovato anche quest’anno con l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri, oltre che con la nomina degli Assessori. Inclusione, Legalità, Pari Opportunità, Salute, Alimentazione, Sport, Ambiente, Scuola e Cultura le deleghe assegnate dalla nuova Sindaca Ambra Landi, Vicesindaco è Bernardo Paci.

“E’ stata una cerimonia molto sentita – afferma la Consigliera con delega al Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi Giorgia Baluganti -. I ragazzi hanno parlato della Giornata della Memoria e mostrato i lavori fatti in classe. Hanno poi presentato le loro idee e i progetti che condivideranno con noi amministratori, mostrando grande entusiasmo e determinazione."

L’Assessora Teresa Galeotti si occuperà di Inclusione, Legalità e Pari Opportunità coadiuvata dalla Consigliera Benedetta Santarelli, l’Assessora Sofia Dreoni ha ricevuto le deleghe ad Alimentazione, Salute e Sport e sarà coadiuvata dal Consigliere Leonardo Colesanti, l’Assessore Gaele Boldrini si occuperà di Ambiente e sarà coadiuvato dal Consigliere Bernardo Agresti, Scuola e Cultura sono le deleghe assegnate all’Assessore Elia Gossman che sarà coadiuvato dal Consigliere Tommaso ceni.

Sindaca, Vicesindaco, Giunta e Vice Assessori frequentano la Scuola Media.

“Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi – afferma la Vicesindaca Cristina Becchi – è un importante progetto di educazione civica. Nella giornata della memoria le nostre giovani menti hanno riflettuto sulla tragedia della Shoah. Solo insieme, rispettando le differenze possiamo lavorare per un futuro migliore. Grazie agli insegnanti che nonostante le difficoltà in cui lavorano riescono lo stesso con forza e determinazione a portare avanti momenti significativi per la formazione dei loro studenti. In bocca al lupo ai nuovi consiglieri, alla giunta e alla nuova giovane Sindaca”.

Al ringraziamento e all’imbocca la lupo per i ragazzi si unisce anche la Presidente del Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo Laura Taronna.

A completare il Consiglio comunale sono i Consiglieri e le Consigliere elette fra gli alunni delle Scuole Primarie: Diego Gianassi, Rebecca Taddei, Mattia Fani, Emma Farsi, Emilio Caldarera, Francesca Catania, Cesare Sargenti, Matilde Elettra Volpe, Giulio Banni, Linda Nencioli, Giulio Bernoni, Martina Bonini, Mattia Grembi e Giulia Innocenti.

“Quest’anno – si legge nella nota dell’Istituto Comprensivo - l’insediamento ha coinciso con la Giornata della Memoria. Per l’occasione, i neo-eletti hanno deciso, come prima iniziativa del loro mandato, di dedicare un angolo del giardino del plesso di via Don Minzoni ai due “Giusti tra le Nazioni” di cui Borgo S. Lorenzo può fregiarsi: don Ugo Corsini (nato nel 1887, fu pievano dal 1929 al 1953) e l’addetto all’anagrafe comunale Antonio Gigli (1898-1971). Entrambi i loro nomi, per il ruolo che ebbero nel salvataggio della famiglia Spiegel, di origine triestina, tra il dicembre del ’43 e i primi mesi del ’44, compaiono nel “Giardino dei Giusti” dello Yad Vashem di Gerusalemme, il mausoleo dedicato a tutte le vittime della Shoah. Una “microstoria” di coraggio, nota soltanto da una decina di anni, anche grazie agli articoli apparsi sulla stampa locale a firma di Aldo Giovannini. I ragazzi del CCBR hanno quindi piantato due cipressi nel giardino della scuola: in omaggio a piccoli-grandi eroi del nostro territorio, capaci di fare la scelta giusta al momento giusto, nonostante i pericoli cui andavano incontro”.

La cerimonia, che si è svolta da remoto, ha visto la partecipazione della Vicesindaca di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, della Presidente del Consiglio comunale Laura Taronna, della Consigliera con delega al CCBR Giorgia Baluganti, mentre in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo sono intervenuti la prof.ssa Rita Trocino, Dirigente Scolastica, la prof.ssa Grossi dello Staff di Direzione, i docenti referenti del progetto (Grazia Sirianni per la Primaria, Simone Squarzanti per la Secondaria, affiancati dalla professoressa Lisa Conti, referente per il progetto dalla sua nascita allo scorso anno scolastico) e gli insegnanti delle classi coinvolte.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa