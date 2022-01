La giunta di Scandicci approva il Piano triennale delle opere: ecco gli interventi

Otto milioni 650 mila e 540 euro di investimenti in opere pubbliche nel 2022, buona parte dei quali per la manutenzione straordinaria delle strade (5,197 milioni di euro) oltre a 900 mila euro per il secondo lotto della riqualificazione del Teatro Studio Mila Pieralli (che con gli 1,4 mln di euro già stanziati può contare su un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro) e a 837.740 euro per il giardino di largo Spontini; 36.760.14 euro sono invece gli investimenti stanziati per il 2023, quando è previsto l’intervento della nuova scuola Fermi, con la riqualificazione complessiva dell’area Turri per 12,5 milioni d’investimento, oltre ad ulteriori 18.377.200 euro totali su altre otto scuole. Altri sei interventi di edilizia scolastica nel 2024, quando complessivamente gli investimenti in opere pubbliche ammonteranno a 14.659.950 euro.

“Oltre sessanta milioni di investimenti in opere pubbliche in tre anni in città, con priorità assoluta alle scuole, alla cultura, alle strade e ai giardini – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – uniamo l’impegno economico del Comune ai contributi esterni e ministeriali che riusciamo ad ottenere grazie al lavoro dei nostri uffici che hanno lavorato alla partecipazione ai bandi. E’ il caso della nuova scuola Fermi, che su 12,5 milioni di euro d’importo previsto otterrà 10 milioni finanziati dal Ministero dell’Interno con contributi ‘finalizzati a progetti di rigenerazione urbana’, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, o dei 150 mila euro di cofinanziamento dalla Fondazione CR Firenze per la riqualificazione del Teatro Studio Mila Pieralli dopo la nostra partecipazione al bando Spazi Attivi”.

Questo l’elenco completo degli investimenti in opere fissati per il 2022: 5.197.800 euro per manutenzione sytraordinaria strade, 170 mila euro per l’efficientamento energetico dell’illuminqazione per la scuola Dino Campana, 800 mila euro per l’accessibilita al piano terrazza del Palazzo Comunale, 300 mila euro per il parcheggio di via Pacinotti adiacente alla scuola Gabbrielli, 200 mila euro per il consolidamento del bocciodromo Tamiro Martelli, 837.740 euro per la riqualificazione del giardino di largo Spontini, 900 mila euro per il secondo lotto della ristrutturazione del Teatro Studio, 100 mila euro per la manutenzione straordinaria di edifici e scuole, 100 mila euro per la manutenzione straordinaria di cimiteri.

Nel 2023: 837.171 in manutenzione straordinaria strade, 150 mila euro per manutenzione straordinaria di edifici e scuole, 2.395773 euro per la bonifica area Molteni, 1,7 milioni per lavori di riqualificazione della scuola Dino Campana, 12,5 milioni per la nuova scuola Fermi e l’area Turri, 2,575 milioni per la scuola d’infanzia Italo Calvino, 800 mila euro per la scuola d’infanzia Verdi, 7,320 milioni per la nuova scuola XXV Aprile, 6 milioni per la scuola Gabbrielli, 1,512 milioni per il nido Bianconiglio, 800 mila euro per il lotto 4 del Municipio, 170 mila euro per efficientamento energetico di edifici scolastici, 500 mila euro per la riqualificazione del centro diurno Il Faro.

Nel 2024: 1.785.150 euro per manutenzione straordinaria strade, 400 mila euro per manutenzione straordinaria edifici e scuole, 374.800 euro per adeguamento edifici e scuole, 300 mila euro per straordinaria cimiteri, 400 mila euro per impianti termici scolastici, 6,5 milioni per il secondo lotto della Dino Campana, 4,8 milioni per la scuola Spinelli, 100 mila euro per i giardini scolastici.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa