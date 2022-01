Lavori per impianto idrico su via Risorgimento a Pontedera

Lunedì prossimo, 31 gennaio, chiuderà al transito un tratto di via Risorgimento a Pontedera, nello specifico quello compreso tra i numeri civici 11 e 6 nella direzione che, da piazza Garibaldi, va verso via Roma. Il provvedimento, che scatterà alle 8 del mattino e durerà sino al termine dei lavori, che sono previsti di breve durata, salvo imprevisti, è necessario per permettere alla ditta incaricata di effettuare lavori di manutenzione straordinaria al presidio idraulico dell'attiguo sottopasso.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli - del ripristino della traccia di collegamento tra la cisterna della pompa di sollevamento e la linea fognaria e l' intervento rientra in quelli necessari per garantire la sicurezza idraulica, verificando l'efficienza e la funzionalità degli impianti, che hanno riguardato anche il sottopasso di via Maremmana, le idrovore di via Veneto e la cateratta di via delle Colline per Legoli. Tutti questi ultimi lavori sono stati chiusi - aggiunge Belli - per il sottopasso di via Roma procederemo anche ad un ulteriore intervento che sarà effettuato nei giorni successivi e per il quale non sarà necessaria l'interruzione al transito".

Sulla zona sarà posizionata la segnaletica legata all'installazione del cantiere.

Fonte: Comune di Pontedera