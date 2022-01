Non supera il casting e ricatta manager della moda: arrestato modello 19enne

Non aveva preso bene la bocciatura al casting, il modello 19enne che è agli arresti domiciliari dopo essere per estorsione nei confronti di un manager della moda. Il ragazzo, aretino, è stato colto in flagranza di reato in seguito a un'operazione della squadra mobile di Prato, mentre stava ricevendo 1.500 euro in contanti.

La vicenda è iniziata qualche giorno fa, quando il manager ha organizzato un casting per reclutare modelli e modelle da avviare alla carriera in passarella. Tra questi c'era anche il 19enne, che però non ha superato la selezione. Il giovane, allora, avrebbe telefonato al manager minacciando di rendere pubblici alcuni presunti file audio compromettenti, registrati di nascosto.

Il manager, a quel punto, ha contattato la polizia e gli agenti, dopo aver installato telecamere nascoste nel suo ufficio dove sarebbe avvenuta la consegna del denaro, hanno beccato con le mani nel sacco il modello estorsore .