Pedopornografia, arrestato 42enne di Livorno su segnalazione dal Canada

Nel computer aveva centinaia di file, video e immagini a carattere pedopornografico, anche con bambini piccoli e pre adolescenti. Per questo un uomo, 42enne di Livorno, è stato arrestato dalla polizia postale per detenzione di materiale pedopornografico, realizzato utilizzando minori. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari.

L'indagine è scattata da lontano, dopo una segnalazione della polizia canadese tramite Europol, riguardo alla diffusione in internet di contenuti pedopornografici attraverso una app di messaggistica che non necessita del numero di telefono per funzionare, ma solamente di nome utente e password. Le informazioni fornite hanno permesso alla polizia postale di Livorno, con il coordinamento di Firenze, di rintracciare e identificare il responsabile. Nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria di Firenze ha emesso provvedimento di perquisizione.

Ispezionati i supporti informatici del 42enne, è subito emerso il materiale pedopornografico, 680 file tra video e foto, trovati nonostante fossero stati inseriti in una cartella apposita.