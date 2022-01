Ragazzina scappa di casa nel Pisano: ritrovata dai poliziotti il giorno dopo

Tanta apprensione ma si è risolta per il meglio la fuga di casa di una 14enne del Pisano. Ieri, in seguito a una lite con il padre, la ragazzina aveva trascorso la notte fuori senza dare sue notizie.

Nel pomeriggio di oggi, la 14enne è stata rintracciata dopo che la prefettura aveva attivato il piano coordinato delle ricerche per le persone scomparse. L’adolescente è stata fermata per strada mentre camminava con la testa coperta da un cappuccio. La ragazzina, che già in un paio di occasioni si era allontanata da casa per poi farvi ritorno dopo qualche ora, ha raccontato agli agenti di aver trascorso la notte in un capannone.