Sciopero alle Scotte, le precisazioni dell’Aou Senese

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che nella giornata di oggi si sono verificati alcuni disagi per gli utenti del policlinico Santa Maria alle Scotte, a causa dello sciopero generale di tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale proclamato da alcune organizzazioni sindacali.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ne aveva dato preventiva comunicazione, come avviene di consueto in caso di sciopero, e si scusa per i disservizi che possono essersi verificati, in relazione all’adesione dei dipendenti. A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, l’Aou Senese precisa che, di norma, durante gli scioperi vengono garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.

Considerando la necessità di rivedere le prestazioni indifferibili a seguito dell’evoluzione dei servizi diagnostici e tenuto conto dell’attuale situazione pandemica, l’Aou Senese si impegna a revisionare, insieme alle Organizzazioni Sindacali, le modalità organizzative che individuano i servizi essenziali da garantire all’utenza, ampliando le tipologie di servizi e attività minimi garantiti, nel pieno rispetto del diritto di sciopero che è garantito dalla Costituzione e viene esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa