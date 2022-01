Sinagoga, Museo ebraico e Cimitero ebraico di Firenze: gli appuntamenti a febbraio

Si moltiplicano le occasioni per scoprire la Sinagoga, il Museo Ebraico e il Cimitero Monumentale di Firenze. Dopo il tutto esaurito per la giornata di domenica 30 gennaio, che ha visto l’aggiunta di altri due turni di visite guidate pomeridiane, ci saranno altri otto appuntamenti nelle domeniche di febbraio.

Domenica 6 e 20 febbraio alle ore 11 e poi alle 15 ci saranno visite guidate speciali alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze, in cui gli operatori di Opera Laboratori racconteranno la storia della Sinagoga dalle origini fino ai giorni nostri, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo.

Domenica 13 febbraio alle ore 11 e alle 15, nella Sinagoga di via Farini 4, l’appuntamento è dedicato al fondamentale ruolo della donna nella famiglia ebraica. Nel corso della visita verrà affrontata la questione della separazione tra uomini e donne durante la funzione religiosa e, al museo, intorno alla tavola di Shabbat, verranno illustrati i precetti ebraici tipicamente femminili accennando alla cucina ebraica e alle sue regole. Al secondo piano del museo sarà spiegato il tema del matrimonio e della maternità, e nella Stanza della Memoria saranno letti alcuni passi di Primo Levi tratti dal libro “Se questo è un uomo” dedicati alla donna durante la Shoah. La visita si concluderà al piano terra con un piccolo assaggio dello humor ebraico con la figura della yiddishmame.

Domenica 27 febbraio alle ore 11 e alle 12,30 la visita al Cimitero Ebraico Monumentale. A due passi da Porta San Frediano, nascosto da un alto muro di cinta, il cimitero di viale Ariosto racchiude tombe di grande valore artistico: sarcofagi, tempietti e tre cappelle gentilizie che molto raccontano della storia e della vita delle persone. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica tra fine '700 e fine '800.

Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383.

CALENDARIO EVENTI FEBBRAIO

6 FEBBRAIO 11 e 15 - Visita generale

13 FEBBRAIO 11 e 15 - “La figura della donna nell’ebraismo”

20 FEBBRAIO 11 e 15 - Visita generale

27 FEBBRAIO 11 e 12,30 - Visita Cimitero Ebraico Monumentale

