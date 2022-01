Toglie l'eroina dalla bocca e la vende, arrestato

Un pusher 29enne è stato sorpreso all’opera ai giardini di piazza Giorgio Vasari a Firenze ed è stato arrestato. Il giovane, di origini nigeriane, è stato visto da agenti di polizia in borghese mentre stava vendendo eroina a un cliente 56enne, poi segnalato come assuntore di droga. Il 29enne si è tolto un involucro dalla bocca e lo ha consegnato in cambio di una banconota. Subito è scattato il controllo della Polizia che ha accertato lo spaccio di una dose di eroina in cambio di 20 euro. Lo spacciatore è invece finito in manette; nella sua borsa a tracolla aveva anche qualche grammo di hashish.