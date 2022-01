Use Gross, sfida con la quarta in classifica Legnano dell'ex Fattori

In un momento delicato della stagione, di fronte all'Use Computer Gross si para un avversario particolamente difficile. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana arriva infatti la Electronics Legnano (arbitri Rezzoagli di Rapallo e Giovagnini di Torino), squadra che naviga al quarto posto della classifica e che ha in organico giocatori molto importanti.

"Quella lombarda è una squadra molto forte - spiega coach Cosimo Corbinelli - può contare su giocatori abituati a militare nelle categorie superiori, a partire da Marino, giusto per citarne uno. Per noi si tratta quindi di una sfida molto difficile che cade in un momento complicato sia per i problemi con cui stiamo facendo i conti tutti, sia per gli ultimi risultati. Come ho avuto modo di dire dopo l'ultima partita di Piombino, però, il gruppo è unito e stiamo lavorando bene. Per questo, anche contro un avversario del valore di Legnano, cercheremo di fare la nostra partita per portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima".

Legnano, che da un paio di settimane può contare anche sull'ex Use Giovanni Fattori, è reduce dalla sconfitta interna con la Libertas Livorno e quindi arriva a Empoli con la voglia di riscattarsi. Un problema in più per i biancorossi che sono chiamati ad una vera e propria impresa. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli