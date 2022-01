Basket San Miniato, prima trasferta di ritorno: Etrusca contro Pielle Livorno

Domani alle ore 20:30 si giocherà in campo neutro (PalaTenda di Piombino) la 17esima giornata del girone A della Serie B Old Wild West, contro Pielle Livorno.

Dopo il successo di domenica in casa contro Cecina, l’Etrusca vuole continuare la sua marcia nella parte alta della classifica. Non sarà facile perché la Unicusano Pielle è una squadra in crescita che in questo momento ha in Drocker, tiratore micidiale da dietro l'arco, il leader offensivo. Altro contributo fondamentale è assicurato da Luca Campori, acquistato a metà del girone di andata per porre rimedio all' assenza di Pederzini.

Nel ruolo di playmaker gioca Tempestini, vecchia conoscenza Sanminiatese, che porta esperienza grande capacità di coinvolgere i compagni.

Sotto canestro la coppia di lunghi ben assortita è composta da Salvadori e Lenti: il primo è giocatore che sa fare tante cose mentre il secondo è un pivot che, vista la stazza, dentro l'area può far male.

Livorno può inoltre contare su nomi importanti che partono dalla panchina come la guardia Fin, Iardella ed infine Lemmi che porta atletismo e gioco senza palla.

“Domani sera sarà un impegno delicato. Pielle è una squadra che, dal mio punto di vista e come detto durante l’ultima intervista, potrà fare una seconda parte di campionato importante” commenta Coach Marchini “La prima parte per loro è stata caratterizzata da numerosi infortuni e da tante vicissitudini per le quali non sono mai stati al completo. Adesso sono in fiducia, giocano bene insieme e soprattutto non mollano mai! Sono sempre attaccati alla partita come fecero anche all'andata contro di noi. Sarà una partita tosta perciò dovremo essere bravi a partire con determinazione, attenti alle loro caratteristiche senza far infiammare i loro attaccanti più pericolosi. Noi ci siamo allenati bene, con entusiasmo, abbiamo inserito anche Davide Guglielmi che ci permetterà di essere un pò più lunghi. La volontà è quella di trasferire in partita il lavoro settimanale e di giocare con quella cattiveria agonistica necessaria x vincere una gara come questa.”

